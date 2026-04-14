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CdS Campania – “UN 10 DA CHAMPIONS”. I tre scenari che si prospettano per Conte

By Giuseppe Sacco
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Champions più vicina: tre scenari per Antonio

 

Factory della Comunicazione

Per l’aritmetica servono 11 punti senza guardare agli altri ma anche dieci se la Juve non batte il Milan alla 34ª

 

La quota scende a 9 vincendo a Como

 

Dopo trentadue giornate di campionato grazie a 20 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte

 

 

Concentrando l’attenzione sulla volata Champions come ha detto Conte il realista, il Napoli ha davanti tre scenari ugualmente percorribili per strappare il pass con la benedizione dell’aritmetica considerando la situazione della classifica: il primo, indipendente dai risultati delle altre squadre coinvolte, racconta della generica necessità di 11 punti per chiudere la pratica. Il secondo, invece, tiene conto dell’influenza di Milan-Juventus, in programma alla trentaquattresima giornata, e autorizza a festeggiare la qualificazione con 10 punti in caso di mancato successo della Juve a San Siro. Il terzo, ultimo soltanto in ordine di ipotesi, è il migliore: il Napoli ha la possibilità di mettere in cassaforte la qualificazione con 9 punti se riuscirà a vincere con il Como nel weekend del 3 maggio. E questo perché, battendolo nello scontro diretto, non potrebbe più essere raggiunto anche se la squadra di Fabregas ne vincesse cinque (75 punti a 73). L’opzione chic potrebbe concretizzarsi già sul lago se il Napoli vincerà con Lazio e Cremonese, considerando anche che nei confronti della Roma è in vantaggio negli scontri diretti. Per la cronaca: De Bruyne e soci, nelle ultime tre, se la vedranno con Bologna, Pisa e Udinese.    Fonte: CdS

 

 

 

 

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