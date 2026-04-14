Benitez a Gazzetta: “L’Inter è stata da sempre, assieme al Napoli, ritenuta la grande favorita”

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli e dell’Inter. ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Factory della Comunicazione

“L’allenatore ex Inter e Napoli, ora al Panathinaikos: “Sono le squadre più forti. Bravo Chivu a gestire una situazione al limite. L’ho avuto da giocatore: era già tatticamente evoluto allora. Conte paga gli infortuni”. Atene, panorama (e che panorama) con vista sul calcio, standosene a godersi scenari mozzafiato che sanno di Storia. Rafa Benitez è uomo di Mondo, l’ha girato in lungo e in largo e in lungo e in largo ha vinto: e mentre si gode il miracolo con il suo Panathinaikos portato ai playoff partendo da lontanissimo, se ne va un po’ a spasso tra i Monumenti contemporanei del football italiano.

“Semplice osservazione: l’Inter ha vinto nel 2021, il Napoli nel 2023, l’Inter nel 2024, il Napoli nel 2025. E nel 2026, beh, si può dire che l’Inter è quasi pronta a festeggiare. Sono le migliori, evidentemente. E quest’anno la migliore delle due è stata l’Inter”.

Benitez, in casi del genere, nove punti di vantaggio sulla seconda a sei giornate dalla fine, che cosa si fa? ​ “Si tiene alta la concentrazione per non complicarsi la vita. Le ragioni del cuore, quelle di chi deve conquistare uno scudetto, sono giustamente dominate dalla razionalità”.

Dire ch’è fatta però è vietato? ​ “Esistono sempre motivi aritmetici. Ma la percezione di dover fare soltanto un piccolissimo sforzo è percepita”.

Vincerà l’Inter, meritatamente… ​ “Nove punti sono tanti, definiscono una differenza. L’Inter è stata da sempre, assieme al Napoli, ritenuta la grande favorita. E non mi pare gratuitamente”.

Chivu debutta e vince, bella storia la sua. ​ “Gli va dato il merito di aver saputo governare situazioni anche al limite. Oggi si tende a dimenticare, ma un anno fa dopo che lo scudetto era andato al Napoli e la finale di Champions s’era trasformata in una tragedia, c’era aria pesante. Anche se, la qualità dell’organico è sempre stata altissima”.

E momenti difficili ne sono stati superati. ​ “Penso alla eliminazione dalla Champions con il Bodo, probabilmente il punto più doloroso e anche la fase più delicata. Ma l’Inter è una grande società, guidata da un manager come Marotta che ha un senso innato per la gestione. Al resto ci ha pensato anche l’anima della squadra, che è emersa”.

Senza Lautaro per un po’, a lungo senza Dumfries, con Calhanoglu anche lui fuori per un periodo... ​ “Sul piano degli infortuni, la classifica mi sembra che la vinca nettamente il Napoli. Ed è comprensibile che De Laurentiis abbia dei rimpianti: non sappiamo come sarebbe andata, se li avessero avuti tutti a disposizione, ma sappiamo che De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Lukaku, Neres alla fine avranno giocato meno della metà delle partite. Però questi ragionamenti non mi appassionano, io premio sempre chi ha avuto la forza di resistere e di imporsi, altrimenti resteremmo nella teoria. L’Inter ha riscoperto Zielinski, tanto per fare un nome, ha fronteggiato con serenità la crisi di gol che ha attraversato Thuram, ha avuto fiducia in Pio Esposito, ha trovato ancora e di nuovo Dimarco”.

C’è la Coppa Italia che può arricchire questa stagione. ​ “Quando vinci uno scudetto, e accadrà, puoi sentirti realizzato, pur sapendo che le gioie – maledizione – per noi del calcio durano una notte e un’alba, ma al risveglio sei già proiettato nella prossima stagione. Diamogli il tempo di definire e di godersi questo successo, alla Coppa ci penseranno: perché un trofeo in più non fa mai male a nessuno”.

Chivu l’ha avuto come calciatore a Milano. ​ “Ragazzo perbene, tatticamente già evoluto da giocatore. Ma allora aveva 30 anni e ora ne ha 45, a quel tempo doveva preoccuparsi di sé e del suo avversario e ora deve assorbire le responsabilità di tutti. Che fosse intelligente, si vedeva. Lo ha confermato”.

L’Inter è un po’ vecchiotta…? ​ “Beh, non mancano i trentenni, soprattutto tra difesa e centrocampo. In attacco c’è la maturità giusta di Lautaro e di Thuram e la prospettiva esaltante di Pio Esposito e di Bonny. Cambierà, non so dirvi quanto, ma di Marotta e di Ausilio bisogna fidarsi. Certo un po’ di freschezza me l’aspetto”.

Chi andrà in Champions? ​ “Napoli già dentro, Milan in difficoltà ma ce la farà, Juve in vantaggio rispetto alle altre. Ma sino all’ultima ci sarà da sudarsela, perché la Roma sta lì e anche il Como”.

Il calcio italiano che non va in America, Canada e Messico è anche per lei una ferita. ​ “Milano e Napoli sono state esperienze che mi hanno riempito professionalmente e umanamente. Capisco cosa voglia dire dover rinunciare per la terza volta consecutiva a un Mondiale. Esiste una crisi sulla quale non posso certo esprimermi io che sono all’esterno. Ma il movimento calcistico italiano ha ottimi dirigenti e grandissimi allenatori, il sistema non si farà travolgere”.

Al Panathinaikos, Rafa Benitez si sta divertendo ed ha appena aperto un ciclo. ​ “Siamo arrivati in un momento difficile e siamo riusciti a qualificarci per i playoff che garantiscono la partecipazione alle competizioni europee. Abbiamo raggiunto la semifinale di Coppa e gli ottavi di Europa League dopo 16 anni. Credo che il bilancio sia positivo ma questo è solo l’inizio di un progetto che speriamo di migliorare nella prossima stagione”.