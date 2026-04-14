Belve, oggi la seconda puntata: ospiti, orari e anticipazioni

(Adnkronos) – Seconda puntata della nuova stagione di ‘Belve’. Oggi, martedì 14 aprile, torna il programma cult di Francesca Fagnani con tre nuovi ospiti: Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo.

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Nei suoi consueti faccia a faccia, la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca, ospiti che sono disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle sue domande chiare, dirette e spesso irriverenti.

Non mancherà come di consueto la sigla di chiusura con tutti i “fuori onda” degli ospiti, uno dei momenti più attesi dal pubblico. Da quest’anno inoltre, vanno in onda anche i provini di ‘Belve’, con le interviste a persone comuni.

Sullo sgabello di ‘Belve’ Carlo Conti ha negato la presunta bisessualità e a Francesca Fagnani ha confidato un episodio del periodo in cui “ero malato di dongiovannite”. “Avevo due fidanzatine contemporaneamente. Una era venuta a trovarmi al mare e aveva il treno in partenza era alle 16:55. Quell’altra arrivava alle 17:05. È partita 30 secondi prima che arrivasse l’altra. Ho fatto una corsa da un binario all’altro…Ero un po’ birbante”, ha ricordato.

“Vede un suo erede in giro?”, ha domandato Fagnani. “Non lo so… vedo Stefano De Martino partito fortissimo” ha risposto il conduttore e la giornalista ha incalzato “ma quello che sente più vicino a lei?”. “Nicola Savino”, ha rivelato Conti.

Come sempre la puntata di oggi, martedì 14 aprile, va in onda su Rai 2 alle 21.20 ma sarà disponibile anche on demand su Raiplay e Disney+.

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