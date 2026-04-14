ADL: “Nel calcio l’agente è un vampiro che succhia soldi ovunque”

La “campagna americana” di Aurelio De Laurentiis si arricchisce di un nuovo tassello. Il giorno di Pasqua, nella sua villa di Beverly Hills, il presidente del Napoli invita The Athletic e, di conseguenza, il New York Times che gli dedica così un ampio servizio. De Laurentiis, come da tradizione, non si nasconde. I temi sono tanti e il presidente del Napoli, tra un ricordo e l’altro, li affronta tutti. Di seguito un piccolo estratto riportato da Il Corriere dello Sport:

Il futuro del Napoli, ma anche quello del calcio italiano troppo spesso, a suo dire, vittima dei procuratori. Già in passato ADL non era stato tenero (ed è arrivata anche la reazione dell’Assoagenti), stavolta ribadisce: “ Nell’industria cinematografica americana, l’agente è fondamentale perché può garantire il successo di un regista, di uno sceneggiatore o di un attore. Nel calcio, invece, l’agente è solo un vampiro che succhia soldi da ogni dove! “.