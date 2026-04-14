ADL: “Nel calcio l’agente è un vampiro che succhia soldi ovunque”
La “campagna americana” di Aurelio De Laurentiis si arricchisce di un nuovo tassello. Il giorno di Pasqua, nella sua villa di Beverly Hills, il presidente del Napoli invita The Athletic e, di conseguenza, il New York Times che gli dedica così un ampio servizio. De Laurentiis, come da tradizione, non si nasconde. I temi sono tanti e il presidente del Napoli, tra un ricordo e l’altro, li affronta tutti. Di seguito un piccolo estratto riportato da Il Corriere dello Sport: