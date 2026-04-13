Ugolini: “La stagione del Napoli è stata obiettivamente compromessa dagli infortuni”

Il giornalista inviato di Sky Sport, Massimo Ugolini, ha parlato del Napoli dopo il pareggio rimediato dagli azzurri in casa del Parma che ha allontanato definitivamente il sogno scudetto.

Factory della Comunicazione

Ecco le parole di Ugolini:

“Ieri virtualmente il Napoli si è cominciato a scucire lo Scudetto dal petto. L’aritmetica non condanna gli uomini di Antonio Conte, ma manca davvero poco. Ieri la squadra di Conte ha fatto il possibile per reagire allo svarione iniziale che ha portato al gol di Strefezza. Il mister dei partenopei è apparso sereno in conferenza stampa.

La stagione è stata obiettivamente compromessa dagli infortuni e da qualche scelta sbagliata, ma anche da situazioni che hanno condizionato il rendimento del Napoli. Il percorso in Champions è stato negativo, ma è una stagione in cui c’è anche tanto di buono, come la Supercoppa Italiana e il piazzamento Champions ormai ipotecato. I senatori che dovevano fare la differenza ieri, in particolare Anguissa e De Bruyne, ieri non erano al top della condizione”. Ha concluso Ugolini.