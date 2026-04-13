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Ugolini: ”Conte sereno, sa che la stagione è buona”

L'insider

By Lorenzo Capobianco
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Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato così all’indomani del pareggio del Napoli contro il Parma ai microfoni dell’emittente satellitare:

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“Ieri virtualmente si è cominciato a scucire lo Scudetto dal petto del Napoli. L’aritmetica ancora non condanna gli uomini di Conte, ma manca poco. Ieri la squadra ha fatto il possibile per reagire allo svarione iniziale. Conte è parso sereno in conferenza stampa. Una stagione obiettivamente compromessa dagli infortuni e da qualche scelta sbagliata, ma anche da situazioni che hanno condizionato il rendimento del Napoli. Ok la Champions negativa, ma è una stagione in cui c’è anche tanto di buono, come la Supercoppa Italiana e un piazzamento Champions ormai ipotecato. I senatori che hanno fatto e dovevano fare la differenza anche ieri non erano al top della condizione, mi riferisco ad Anguissa e De Bruyne”.

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