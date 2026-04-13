Ucraina, Russia riprende i raid: lanciati un centinaio di droni

(Adnkronos) –

L’Ucraina e la Russia hanno ripreso oggi, lunedì 13aprile, gli attacchi con i droni, dopo una tregua per la Pasqua Ortodossa durata 32 ore e caratterizzata da reciproche accuse di violazioni su larga scala. Secondo lo Stato Maggiore ucraino, la tregua è stata violata 10.721 volte dalle forze russe e almeno due persone sono state uccise e altre sei ferite negli attacchi russi avvenuti nelle ultime 24 ore.

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L’aeronautica militare ucraina ha dichiarato che la Russia ha lanciato 98 droni, 87 dei quali abbattuti dalle unità di difesa aerea di Kiev. La Russia ha riferito che “il 13 aprile le forze di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 33 velivoli senza pilota ucraini”.

In seguito al cessate il fuoco, la Russia ha ripreso gli attacchi con droni contro le infrastrutture energetiche ucraine, secondo quanto dichiarato da Ukrenergo, l’operatore statale della rete elettrica ucraina. Questa mattina gli attacchi russi avevano causato interruzioni di corrente che avevano interessato i consumatori nelle regioni di Zaporizhzhia e Chernihiv.

Nuovi sistemi di difesa missilistica Pantsir-S1 sono stati installati a protezione della residenza di Vladimir Putin di Valdai. Le postazioni sono ora 27 in totale – 26 di Pantsir-S1 e una con un S-400 – distribuite in due diversi cerchi concentrici, ha reso noto Radio Svoboda, citando immagini satellitari. I lavori per la costruzione di altre sette torri di difesa sono iniziati lo scorso 17 marzo. I Pantsir-S1 sono progettati per respingere attacchi di aerei, missili e droni. Lo scorso marzo era stata rafforzata la protezione anche della residenza di Sochi del Presidente russo, con l’introduzione di un bando al volo dei droni e alla navigazione, in una zona di più di tre chilometri quadrati intorno alla residenza, e a Novo-Orarevo, alle porte di Mosca già fra il 2023 e il 2025. Il primo sistema di difesa Pantsir è stato installato a protezione della residenza di Putin di Valdai – dove secondo inchieste giornalistiche vivrebbe la compagna Katerina Kabaeva e i tre figli avuti con lei- nel gennaio del 2023, in seguito nel luglio del 2024. Lo scorso anno c’era stata una accelerazione: ad agosto, i sistemi installati erano 12 e a dicembre, quando sarebbe stato respinto un attacco di droni ucraini, 20.

L’obiettivo della presidenza cipriota del Consiglio Ue “resta concludere sia il prestito all’Ucraina da 90 mld di euro e il ventesimo pacchetto di sanzioni” contro la Russia per la guerra in Ucraina “il prima possibile”. Lo spiega un alto funzionario cipriota. La presidenza intende porre il tema nell’agenda del Coreper, il comitato dei Rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l’Ue, “non appena le condizioni lo permetteranno, nell’ottica di arrivare ad una rapida conclusione su entrambi i file”.

Il prestito da 90 mld per il 2026-27, concordato nel dicembre scorso durante il Consiglio Europeo, e il pacchetto di sanzioni sono entrambi bloccati da mesi, a causa dei veti di Ungheria e Slovacchia. Ieri il primo ministro ungherese Viktor Orban e il suo partito, Fidesz, sono usciti sconfitti dalle elezioni politiche.

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