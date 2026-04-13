Adnkronos News

Trump e l’immagine come Gesù: “Ero un dottore…”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – “Ero Gesù nella foto? No, ero un dottore”. Donald Trump cerca il salvataggio in corner dopo la pubblicazione di un’immagine, generata con l’AI, che ritrae il presidente come Gesù Cristo. “L’ho pubblicata io, ma ero un dottore nell’immagine. Un volontario della Croce Rossa”, la spiegazione non proprio convincente. Dettaglio non trascurabile: Trump ha rimosso l’immagine dal suo profilo Truth… 

Factory della Comunicazione

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Moda: eccellenze italiana e creatività, al via a Roma ‘Margutta Creative…

Adnkronos News

Juventus, Comolli rinvia rinnovo Vlahovic: “Ne parleremo a fine stagione”

Adnkronos News

M5S, ecco ‘Una nuova primavera’. Conte presenta il suo manifesto:…

Adnkronos News

Alcaraz punta il sorpasso su Sinner: “Voglio vincere Barcellona e tornare…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.