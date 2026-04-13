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Trevisani sentenzia: ”Per lo scudetto è chiusa”

Le parole

By Lorenzo Capobianco
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Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, nel corso di ‘Pressing’ ha parlato del match del Napoli contro il Parma e della lotta-Scudetto:

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”Possiamo dire che il gol di Strefezza è davvero bello? Il Napoli veniva da cinque vittorie consecutive, ci sta che sbatta contro il muro del Parma e pareggi per aver subito un gol così bello dopo pochi secondi. Scudetto? Ormai è chiusa. E fatemi dire che l’Inter sta vincendo lo Scudetto senza il portiere. Anche contro il Como ha fatto due errori, ha sbagliato qualche uscita. Eppure l’Inter vincerà lo Scudetto”, le sue parole ai microfoni di Mediaset.”

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