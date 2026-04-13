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Sondaggio politico, calano tutti i big: giù Fratelli d’Italia, Pd e M5S

By Adnkronos
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(Adnkronos) – Frenano tutti i big: giù Fratelli d’Italia, Pd e M5S. Calo generale secondo il sondaggio Swg che oggi, lunedì 13 aprile, per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d’Italia, che si conferma ampiamente primo partito, cede lo 0,2% e scende al 29,3%. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni mantiene un vantaggio rilevante sulla concorrenza. 

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Passo indietro per il Pd della segretaria Elly Schlein, che cede lo 0,1% e si attesta al 21,9%. Calo analogo per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, ora al 12,2%. Giù anche Forza Italia, che perde lo 0,2% e scende al 7,7%. Verdi e Sinistra sono stabili al 6,6% e staccano la Lega, che lascia sul terreno lo 0,3% e scivola al 6,3%. 

Più staccati Azione di Carlo Calenda e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, appaiati al 3,5%. Italia viva di Matteo Renzi è al 2,5%. Seguono +Europa (1,6%) e Noi Moderati (1,2%). 

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