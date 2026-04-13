Sogno scudetto svanito: il Napoli si ferma a Parma

Il pareggio contro il Parma spegne definitivamente le speranze scudetto del Napoli, ora distante nove punti dall’Inter. La trasferta del Tardini si conferma ancora una volta ostica, rievocando anche precedenti storici negativi. La squadra di Antonio Conte compromette la gara con un approccio sbagliato, subendo gol dopo appena 33 secondi a causa di un grave errore di Juan Jesus.
Il Parma, guidato da Carlos Cuesta, si distingue per una difesa estremamente compatta e organizzata, rendendo difficile ogni tentativo offensivo degli azzurri. Il Napoli fatica a creare occasioni, con prestazioni sottotono di Kevin De Bruyne e Matteo Politano, mentre Alisson Santos non riesce a incidere.
Il pareggio arriva grazie all’asse Rasmus Hojlund–Scott McTominay, con quest’ultimo protagonista di una stagione straordinaria: 12 gol stagionali e 20 nelle ultime due annate, numeri da leader assoluto. Nonostante il secondo posto consolidato, il sogno scudetto è ormai definitivamente tramontato.