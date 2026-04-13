NewsCalcioNapoli

Sogno scudetto svanito: il Napoli si ferma a Parma

By Emanuela Menna
0

Il pareggio contro il Parma spegne definitivamente le speranze scudetto del Napoli, ora distante nove punti dall’Inter. La trasferta del Tardini si conferma ancora una volta ostica, rievocando anche precedenti storici negativi. La squadra di Antonio Conte compromette la gara con un approccio sbagliato, subendo gol dopo appena 33 secondi a causa di un grave errore di Juan Jesus.

Factory della Comunicazione

Il Parma, guidato da Carlos Cuesta, si distingue per una difesa estremamente compatta e organizzata, rendendo difficile ogni tentativo offensivo degli azzurri. Il Napoli fatica a creare occasioni, con prestazioni sottotono di Kevin De Bruyne e Matteo Politano, mentre Alisson Santos non riesce a incidere.

Il pareggio arriva grazie all’asse Rasmus HojlundScott McTominay, con quest’ultimo protagonista di una stagione straordinaria: 12 gol stagionali e 20 nelle ultime due annate, numeri da leader assoluto. Nonostante il secondo posto consolidato, il sogno scudetto è ormai definitivamente tramontato.

Potrebbe piacerti anche
News

Marco Di Bello promosso: direzione solida e VAR in sintonia

News

Cuesta fair play a fine gara

News

Salvione: “Inter decisiva per lo scudetto, il Napoli ora pensi al futuro”

News

Malagò verso la FIGC: forte sostegno dalla Serie A

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.