serie A: Colpaccio Fiorentina, battuta la Lazio

La Fiorentina sferra il ”colpo salvezza” battendo 1-0 la Lazio, ormai senza obbiettivo. Il gol decisivo è arrivato nel primo tempo, grazie a Robin Gosens che ha regalato tre punti che a fronte dei risultati maturati nel weekend la mette in una posizione molto sicura per salvarsi. Il focus adesso si sposta sulla Conference League dove i viola dovrebbero compiere una vera e propria impresa, partendo da sotto 3-0 contro il Crystal Palace.

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La Lazio continua nella sua stagione triste, costretta ormai alla metà classifica e con la sola motivazione della Coppa Italia.