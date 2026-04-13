Salvione: “Inter decisiva per lo scudetto, il Napoli ora pensi al futuro”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista. Di seguito, le sue dichiarazioni:

“L’Inter si è andata a prendere una vittoria che sarà decisiva ai fini dello scudetto. Il Napoli aveva riacceso qualche speranza, ma credo fosse più una suggestione che una cosa realizzabile.

Ora c’è da pensare al futuro, anche se questo tam tam era meglio evitarlo. Ora che è svanito il sogno, all’interno del club credo che i confronti possono anche iniziare per arrivare più pronti alla preparazione della prossima stagione. Credo che De Laurentiis qualche idea ce l’abbia, ma tutto dipenderà da Conte. Anche lo scorso anno pensavo che Conte andasse via.

Ieri ho visto un Parma che definire catenaccio è poco e sento parlare di profeti spagnoli che vengono qui ad insegnare calcio, ma questo tipo di calcio in serie A non si vede molto. Il calcio si può giocare in tanti modi, ognuno sfrutta le sue armi per cui non lo condanno, però in una partita del genere, quando al 1’ fai un errore che è difficile da vedere nei campi di serie A, vuol dire che non sei connesso. Probabilmente ieri serviva altro, McTominay quando è arretrato è andato meglio, ma anche quando è entrato Alisson Santos, ha fatto qualcosa, ma era raddoppiato, triplicato quindi non ha trovato la chiave per aprire la difesa del Napoli”.

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