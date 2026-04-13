Pedullà contro Conte: “Gli hanno preso Beukema e non lo fa giocare, che l’hanno preso a fare?”

L’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha commentato, attraverso il proprio canale YouTube, il pareggio del Napoli a Parma che ha definitivamente spento le ambizioni scudetto degli azzurri.

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Ecco le parole di Pedullà:

“Conte è un grande allenatore, ma dice cose inaccettabili, non condivido nemmeno il venti per cento di quello che dice. Tutti parlano di calcio, ma possiamo dire che ieri ha bucato la partita a Parma? Gli hanno preso Beukema che lui aveva chiesto a marzo dell’anno scorso, è stato pagato intorno ai 35 milioni, poi lo mette in panchina perché fa giocare Juan Jesus. Che l’hanno preso a fare? Per non parlare di Alisson.

Sulla Nazionale è stato lui a rispondere alla domanda che gli è stata fatta, mica io? Bastava dire che ha un contratto con il Napoli o a non rispondere, così non si alimentavano le voci. Ha vinto uno scudetto, ma poi devi vincere anche nella comunicazione. Sarebbe stato meglio non rispondere alla domanda sull’Italia dopo Napoli-Milan”. Ha concluso Pedullà.