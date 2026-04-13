NewsCalcioNapoli

Parma-Napoli, i quotidiani divisi sui giudizi a Conte: le pagelle!

By Riccardo Cerino
0

Antonio Conte continua a crederci, ma la realtà si fa sempre più complicata. Dopo il pareggio del Napoli, il tecnico ha ribadito che il sogno scudetto non è ancora finito, anche se la distanza dalla vetta si è allargata. La vittoria dell’Inter sul Como ha infatti portato il distacco a nove punti, un margine che rende la rimonta estremamente difficile. A questo punto, più che la logica, è l’aritmetica a tenere in piedi le speranze degli azzurri.

Intanto arrivano le valutazioni dei quotidiani, riprese da TuttoNapoli, sulle scelte di Conte nel match di Parma, terminato 1-1. Il Corriere dello Sport assegna un 6 e sottolinea come “la partita si complica subito, ma il Napoli reagisce”, evidenziando l’impatto di Alisson e il contributo di McTominay, con il dubbio che alcuni cambi potessero arrivare prima.

Più severo il giudizio de La Gazzetta dello Sport, che si ferma al 5,5: “lo svantaggio immediato mette tutto in salita”, con un Napoli comunque lucido nel tentativo di rimonta, ma forse penalizzato da scelte difensive discutibili.

Sulla stessa linea Tuttosport, che assegna 6 a Conte: “partita complicata sin dall’inizio, il Napoli ci prova soltanto nella ripresa e lo salva McTominay”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Lazio, occhio al giallo: un diffidato in vista della sfida al Napoli!

Interviste

“Senza il gol subito all’inizio, forse il Napoli l’avrebbe vinta.…

News

Elezioni Figc, la Serie A va dritta su Malagò: 18 voti su 20, ecco i club contrari!

News

Napoli-Lazio, Sarri costretto a fare i conti con l’infermeria: pressoché certa…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.