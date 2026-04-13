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Parma-Napoli 1-1, un punto a testa dopo una vittoria cercata per motivazioni diverse

By Emilia Verde
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Il Napoli ed il Parma non sono andate oltre il pareggio ieri al Tardini, per 1-1, dopo una partita che per entrambe la vittoria avrebbe avuto motivazioni diverse. Il Corriere dello Sport scrive: “E così, beh, quanto è accaduto è stato molto umano: la strenua lotta del Parma, bravo a difendere con le unghie un punto che, portando a +9 il vantaggio sulla quartultima (Cremonese), avvicina ancora la salvezza; e quella del Napoli, in svantaggio dopo un amen ma tenace a inseguire l’ennesima rimonta della stagione contro un avversario che s’è difeso con nove o dieci uomini dietro la linea della palla – e molto bene – sin dal minuto uno”.

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