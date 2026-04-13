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Padovano su Conte: “Oggi è sempre arrabbiato, all’epoca ci si divertiva con poco!”

By Riccardo Cerino
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Michele Padovano, ex attaccante bianconero, parla a Tuttosport del suo rapporto con Antonio Conte, compagno alla Juventus. Queste le dichiarazioni dell’ex centravanti, fra le altre, del Napoli, riprese dal portale TMW: “Con lui mi divertivo, anche sui capelli. Antonio era il vero capitano: una parola per tutti, mai fuori righe. Ora non lo riconosco più, lo vedo sempre arrabbiato.

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Il compagno preferito? Vialli. Sono cresciuto cercando di copiarlo: avevamo tratti in comune. E sono andato a Londra proprio perché lui era là“.

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