NewsCalcioNapoli

Nonostante il meno nove dalla vetta, il Maradona non tradisce: verso il sold-out contro la Lazio!

By Riccardo Cerino
0

In casa Napoli è ancora forte l’amarezza per l’1-1 contro il Parma, risultato che – complice il successo dell’Inter in quel di Como – vanifica quasi del tutto ogni residua speranza di scudetto. Ma la passione dei tifosi non accenna a diminuire, neppure ad obiettivo compromesso: stando infatti al Corriere dello Sport di quest’oggi, in vista del match contro la Lazio in programma sabato alle 18.00, il Maradona farà registrare il sold-out.

La disponibilità dei settori è ormai ridotta al minimo. Sul portale Ticketone risultano soltanto pochissimi tagliandi, limitati alle curve inferiori, mentre tutti gli altri settori sono già esauriti, dai Distinti alla Posillipo fino alla Tribuna Nisida. Il pubblico non intende abbandonare i propri beniamini.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

UFFICIALE – Napoli-Cremonese, biglietti in vendita da domani: timing e prezzi!

News

Buongiorno: “Prestazione positiva, ma manca il gol vittoria”

News

Antonio Conte chiarisce: nessuna apertura alla Nazionale

News

Sogno scudetto svanito: il Napoli si ferma a Parma

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.