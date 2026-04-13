Nonostante il meno nove dalla vetta, il Maradona non tradisce: verso il sold-out contro la Lazio!

In casa Napoli è ancora forte l’amarezza per l’1-1 contro il Parma, risultato che – complice il successo dell’Inter in quel di Como – vanifica quasi del tutto ogni residua speranza di scudetto. Ma la passione dei tifosi non accenna a diminuire, neppure ad obiettivo compromesso: stando infatti al Corriere dello Sport di quest’oggi, in vista del match contro la Lazio in programma sabato alle 18.00, il Maradona farà registrare il sold-out.

La disponibilità dei settori è ormai ridotta al minimo. Sul portale Ticketone risultano soltanto pochissimi tagliandi, limitati alle curve inferiori, mentre tutti gli altri settori sono già esauriti, dai Distinti alla Posillipo fino alla Tribuna Nisida. Il pubblico non intende abbandonare i propri beniamini.