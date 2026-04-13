Napoli-Lazio, Sarri costretto a fare i conti con l’infermeria: pressoché certa un’assenza!

La Lazio è pronta a sfidare la Fiorentina nel match che andrà in scena questa sera all’Artemio Franchi che concluderà la 32esima giornata di Serie A. Relativamente alle scelte di formazione, Maurizio Sarri dovrà tenere conto di notizie non positive provenienti dall’infermeria.

Come comunicato dalla società e ripreso da TuttoNapoli, “a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue: lesione di basso grado al polpaccio destro per Adam Marušić e infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro per Daniel Maldini”. Nel bollettino si legge inoltre che “Samuel Gigot e Mario Gila svolgono un lavoro atletico specifico, mentre Ivan Provedel e Nicolò Rovella proseguono i rispettivi programmi di recupero post-operatori”.

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Relativamente ai tempi di recupero, Marušić dovrebbe restare ai box tra i 15 e i 20 giorni, saltando le prossime 2-3 partite, con l’obiettivo di rientrare per la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Più incerta, invece, la situazione di Maldini: le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente, ma è già certa la sua assenza nella gara in programma fra poche ore.