Montervino: ”27 gol in meno dell’Inter sono troppi”

Nel corso di Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8, è intervenuto l’ex calciatore azzurro ed oggi opinionista Francesco Montervino per parlare dei temi in casa Napoli dopo il pareggio contro il Parma. Di seguito le sue dichiarazioni.

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Come possiamo colmare il gap di 27 gol dall’Inter? “Sembra non sia cambiato nulla rispetto a Dimaro quando facevamo le statistiche: ’15 gol questo, 12 forse l’esterno a destra, 1 l’esterno a sinistra, 8 la mezz’ala’… Secondo me c’erano e ci sono i giocatori per arrivare a un numero più alto di gol, ma è la qualità del gioco che secondo me non fa esprimere al meglio questi calciatori. Una cosa importante: si parla della bellezza del gioco dell’Inter che poi ti porta a fare più gol, ma ricordiamo che l’Inter gioca con il 3-5-2. Molto spesso noi stiamo boicottando questa difesa a 3, perché qua a Napoli per tanti anni abbiamo adorato il famoso 4-3-3, che ci ha portato a fare delle annate spettacolari. Quindi per noi esiste quell’ideale di calcio e quel sistema di gioco che ti permette di essere felice alla fine di ogni partita. Oggi però poi guardi l’Inter e vedi che gioca bene anche con quel sistema di gioco che teoricamente dovrebbe essere conservativo: vuol dire che non è il sistema di gioco, ma come lo interpreti”.