McTominay è la luce e ribadisce: ci saremmo divertiti di più

Ancora una volta è lui a togliere le castagne dal fuoco. Ed è ad un solo gol dai 13 della passata stagione. Scott Mctominay si ripete ed è la luce che illumina i sogni del Napoli e rischiara anche le partite più scure. Lui, poi, è lucido e presente anche nelle analisi. Dal CdS: «Ci sono nel corso della stagione anche gare dure e antipatiche, ma ora ne restano altre sei e guardiamo sempre avanti» dice a fine partita. Analisi lucida, la sua: «Non è facile quando subisci gol presto a casa loro con l’ambiente che li sostiene, diventa tutto più coinvolgente per loro, poi però ci siamo ripresi ma purtroppo non è bastato per vincerla». McT torna a parlare delle assenze ed è chiaro il riferimento al suo sfogo post Inter: «Avevo solo detto la verità, le assenze hanno influito sulla nostra stagione, ma fa parte del gioco e ne prendiamo atto. Questo ha permesso anche ad altri di avere più spazio e tutti ci hanno aiutato. Certo, senza infortuni magari avremmo vissuto una stagione ancora più interessante». McTominay era partito come sempre dietro Hojlund e accanto a De Bruyne nel 3-4-2-1 disegnato da Conte. Pochi spazi, poche occasioni. […] Nella ripresa, con l’ingresso di Alisson a sinistra, è tornato accanto a Lobotka, dietro, nei due della mediana, e pochi minuti dopo è arrivato il lampo del pari, l’istante decisivo. Per lui, per Scott, terza rete di fila in trasferta in Serie A. Non gli era mai capitato. […] è diventato il primo centrocampista centrale a realizzare venti gol nelle ultime due stagioni dei cinque principali campionati europei. Numeri da centravanti. “

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