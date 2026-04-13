NewsCalcioNapoli

Marco Di Bello promosso: direzione solida e VAR in sintonia

By Emanuela Menna
0

Buona prestazione arbitrale di Marco Di Bello, alla 187ª gara in Serie A e undicesima stagionale, designato anche come VAR ai Mondiali nello staff con Maurizio Mariani. Poche sbavature e gestione convincente degli episodi chiave, con una gara chiusa con soli 12 falli e un ammonito.

Factory della Comunicazione

Corretta la decisione di non assegnare rigore nei due tocchi di mano: sia su Bernabé, con contatto non punibile, sia su Buongiorno, con pallone ravvicinato e dinamica considerata congrua. Regolari anche le trattenute reciproche tra Troilo e Hojlund e il tocco di Circati, avvenuto fuori area.

Valida la rete di Strefezza, senza infrazioni: azione regolare sin dall’inizio, con posizione corretta dei giocatori coinvolti. Positivo anche il lavoro al VAR di Rosario Abisso, che conferma tutte le decisioni prese in campo.

Potrebbe piacerti anche
News

Cuesta fair play a fine gara

News

Salvione: “Inter decisiva per lo scudetto, il Napoli ora pensi al futuro”

News

Malagò verso la FIGC: forte sostegno dalla Serie A

Calcio

Cesari, ex arbitro: “Buongiorno? Pallone inaspettato, non è punibile”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.