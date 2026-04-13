Marco Di Bello promosso: direzione solida e VAR in sintonia

Buona prestazione arbitrale di Marco Di Bello, alla 187ª gara in Serie A e undicesima stagionale, designato anche come VAR ai Mondiali nello staff con Maurizio Mariani. Poche sbavature e gestione convincente degli episodi chiave, con una gara chiusa con soli 12 falli e un ammonito.

Factory della Comunicazione

Corretta la decisione di non assegnare rigore nei due tocchi di mano: sia su Bernabé, con contatto non punibile, sia su Buongiorno, con pallone ravvicinato e dinamica considerata congrua. Regolari anche le trattenute reciproche tra Troilo e Hojlund e il tocco di Circati, avvenuto fuori area.

Valida la rete di Strefezza, senza infrazioni: azione regolare sin dall’inizio, con posizione corretta dei giocatori coinvolti. Positivo anche il lavoro al VAR di Rosario Abisso, che conferma tutte le decisioni prese in campo.