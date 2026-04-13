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Malagò verso la FIGC: forte sostegno dalla Serie A

By Emanuela Menna
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Secondo Sky Sport, gran parte della Lega Serie A sostiene la candidatura di Giovanni Malagò come futuro presidente federale dopo Gabriele Gravina. L’ex presidente del CONI avrebbe raccolto almeno 18 preferenze (ben oltre le 11 necessarie), grazie anche all’appoggio di figure influenti come Beppe Marotta e Aurelio De Laurentiis. Contrari invece Claudio Lotito e Italo Zanzi. La candidatura ufficiale dovrà essere presentata entro il 13 maggio. Nonostante il peso elettorale della Serie A sia del 18% (inferiore ad altre componenti), il suo orientamento potrebbe influenzare in modo decisivo l’esito finale delle elezioni del 22 giugno.

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