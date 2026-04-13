Lukaku, rientro il 20 pv: in scena il face to face decisivo

Il Napoli aspettava Romelu Lukaku a Castel Volturno lo scorso 31 marzo. L’attaccante ha scelto, autonomamente, di restare in Belgio e proseguire “a casa” il recupero dall’ infortunio. Ovvio che il club non l’abbia presa bene e lo stesso Conte dovrà dire qualcosina al suo pupillo…Quando? Beh, sembrerebbe che Big Rom abbia deciso di rientrare il prossimo 20 di aprile. Lo riferisce SportMediaset: “Tendenzialmente ancora una settimana in Belgio. Rientro previsto a Napoli, se il lavoro di recupero proseguirà secondo la tabella stabilita, il 20 aprile. Lukaku che da prime valutazioni personali avrebbe dovuto fare rientro a Castelvolturno tra venerdì e sabato scorso resterà dunque ad Anversa ancora una settimana”.

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Ancora una settimana per il face to face. Chissà se si riuscirà a ricucire lo strappo…