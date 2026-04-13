Improta: “Napoli, nonostante i tanti infortuni, stagione encomiabile”

Gianni Improta è intervenuto su Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione Punto Nuovo Sport, parlando del momento attraversato dalla squadra azzurra.

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Ecco le parole di Improta:

“Pareggio col Parma? Nasce da un errore difensivo: la disattenzione tra i centrali ha sorpreso il Napoli e da lì è partita l’azione del gol. A livello psicologico questo incide, perché ti trovi sotto senza aspettartelo. Poi la squadra si è rimessa a giocare, ha creato qualche occasione, ma il Parma si è chiuso bene e non era facile trovare spazi. Nel secondo tempo il Napoli ha provato a vincerla, ma sono partite che durante una stagione capitano. C’è rammarico, però il punto muove la classifica e, visto anche il risultato dell’Inter, il secondo posto è praticamente blindato. Finché la matematica non condanna bisogna crederci, ma il distacco resta importante.

Sulle scelte di formazione, si può sempre discutere dopo. Forse avrei inserito prima alcune soluzioni offensive e cambiato modulo già a inizio ripresa, passando a una difesa a quattro e cercando più qualità davanti. Ma nel calcio è facile parlare col senno di poi: durante la gara l’allenatore decide in base a quello che vede.

Il Napoli, nonostante i tanti infortuni, ha fatto una stagione encomiabile. Senza alcune assenze importanti probabilmente sarebbe stato ancora più vicino alla vetta. Resta il rammarico per l’eliminazione in Champions, ma in campionato la squadra è stata sempre competitiva.

Sullo scudetto, l’Inter ha dimostrato di essere una corazzata. Ha segnato tanti gol e mantiene un ritmo altissimo. Il Napoli può solo continuare a vincere e sperare, ma il margine è ampio.

Non mi preoccupa la lotta Champions: il Napoli è solido mentalmente e il vantaggio è rassicurante. Piuttosto sono le altre squadre a dover guardare il Napoli. La squadra sta bene di testa, è arrabbiata per il pareggio e credo tornerà presto alla vittoria”.