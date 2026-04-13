Il sogno scudetto resta complicato, ma non è svanito, i tifosi ci credono

Il Napoli ha perso ieri l’occasione di continuare la corsa allo scudetto, restando col fiato sul collo della capolista Inter, con un pareggio contro il Parma che ha il sapore amaro della sconfitta. Il Corriere dello Sport scrive: “Il sogno scudetto resta complicatissimo, ma non è svanito. E i tifosi del Napoli continuano a crederci stando vicini alla squadra. Lo dimostra il Maradona, pronto ancora una volta a riempirsi: per la sfida di sabato alle 18 contro la Lazio dell’ex Sarri lo stadio di Fuorigrotta è a un passo dal sold out. Su TicketOne la disponibilità dei tagliandi è ridotta al minimo, con pochissimi biglietti rimasti soltanto nelle due curve inferiori. Esauriti tutti gli altri settori, dai Distinti alla Posillipo, passando per la Tribuna Nisida”.

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