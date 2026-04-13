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Hazard: “De Bruyne il vero numero 10, non ci sarà nessuno come lui”

Hazard: "De Bruyne il vero numero 10, non ci sarà nessuno come lui"

By Nicola Mirone
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L’ex centrocampista del Chelsea e della Nazionale del Belgio, Eden Hazard, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canal+, parlando di Kevin De Bruyne, attualmente in forza al Napoli.

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Ecco le parole di Eden Hazard:

De Bruyne? Il vero numero 10, forse anche qualcosa di più arretrato. Non ci sarà un altro Kevin De Bruyne. Cherki è completamente diverso da Kevin De Bruyne. È più incline ai dribbling, anche se sa fare passaggi meravigliosi.

È più una questione di brillantezza individuale e abilità. Kevin è un vero regista, che può giocare più arretrato e vede il gioco. Sono diversi. Sarà il suo successore? Non ci sarà un altro Kevin De Bruyne. Deve giocare nel suo stile e deliziarci ogni fine settimana. Una delle qualità di Cherki è che dribbla a testa alta, vede tutto il gioco. È un giocatore che gioca d’istinto, non pensa troppo, passa e basta, è per questo che ha raggiunto questo livello”. Ha concluso Hazard.

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