FIGC, si discute oggi a Milano: il Napoli con Malagò

Il massimo torneo di serie A continua ed è a circa un mese e poco più dal termine della stagione, ma la partita più importante è quella che si comincerà a giocare oggi. Occorre cambiare, basi e vertici. Chissà. Scrive Il Mattino: “Oggi a Milano si gioca una partita per il futuro del calcio italiano. I venti club di serie A discutono sulla possibilità di candidare Malagò alla presidenza della Figc. È un momento chiave, anche se la percentuale di voti della serie A (18 per cento) non è sufficiente per assicurare la poltrona all’ex capo dello sport italiano. Spira vento di rinnovamento e a capo del “progetto Malagò” c’è De Laurentiis. E, a proposito della Figc e della Nazionale, Conte ha ieri chiarito: «Non ho dato la disponibilità per niente». Ha un contratto con il Napoli fino al 2027: questa è l’unica certezza.”

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