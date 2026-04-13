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Famiglia nel bosco, compleanno senza figli per mamma Catherine: “Nessuna voglia di festeggiare”

By Adnkronos
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(Adnkronos) – Nessuna intenzione di festeggiare il compleanno, ma un solo desiderio: tornare a essere una famiglia felice, come lo era un tempo. Oggi, lunedì 13 aprile, è questo, secondo quanto riferito, lo stato d’animo di Catherine, la mamma della cosiddetta ‘famiglia nel bosco’ di Palmoli, in provincia di Chieti. A sottolinearlo è Tonino Cantelmi, psichiatra e consulente della famiglia, che all’Adnkronos spiega come Catherine stia vivendo questo momento con grande sofferenza, concentrando ogni energia sulla possibilità di riabbracciare i propri figli.  

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“Non c’è alcuna voglia di festeggiare – riferisce – il suo unico pensiero è la riunificazione familiare”. La vicenda si inserisce in un contesto giudiziario complesso. Con un’ordinanza del 6 marzo scorso, il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto l’allontanamento della donna dalla casa famiglia di Vasto (Ch) in cui si trovano i figli.  

Una decisione arrivata a distanza di circa quattro mesi dal provvedimento che, nel novembre 2025, aveva portato alla sospensione della responsabilità genitoriale per Nathan Trevallion e Catherine Birmingham e al loro collocamento in istituto. Da allora, i contatti tra madre e figli si sono ridotti a videochiamate, modalità che rappresenta al momento l’unico canale di relazione consentito. Un elemento che, sempre secondo il consulente, contribuisce ad alimentare il disagio emotivo della donna, già provata dalla lunga separazione. 

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