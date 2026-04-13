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Difesa azzurra, per il Cds l’unico insufficiente è JJ. Tutti i voti del reparto

By Giuseppe Sacco
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 Le  valutazioni del Corriere dello sport

Factory della Comunicazione

Milinkovic-Savic 6 
S’inchina subito a Strefezza e poi fa lo spettatore fino al 42’, quando azzarda un’uscita sulla trequarti per fermare Delprato. Che rischio, ma gli va dritta.

 

Juan Jesus 4
Scelta suicida sul vantaggio del Parma: ignora Strefezza, il suo uomo, e va a saltare su Elphege con Buongiorno. Non sarà l’unico erroraccio nei 45 minuti.

 

Beukema (1’ st) 6,5 
Bene in copertura – c’è poco da fare – e in costruzione.

 

Buongiorno 6 
Perde il duello aereo con il gigante Elphege sul gol ma reagisce molto bene.

 

Olivera 6,5 
Nel cuore della partita: difende, accompagna l’azione e tocca 135 palloni. Più di chiunque.
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