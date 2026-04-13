De Genio: “Conte? tante scelte cervellotiche, non è un tecnico da liquidare ma neanche intoccabile”

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del futuro di Antonio Conte.

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Ecco le parole di Del Genio:

“C’è grande spaccatura. Io sono per la permanenza di Conte, garanzia di competitività e di stagioni valide anche quando capitano difficoltà, ma non possiamo non dire che ci sono state tante scelte cervellotiche.

Ovviamente Alisson Santos, che pure se lo consideri impact player, hai solo lui con queste caratteristiche in questo momento. Jesus a destra lì, non tanto per l’errore ma per le difficoltà in costruzione. Beukema entra nell’azione del gol e del colpo di testa di Elmas, l’azione col destro lo sviluppo. È una delle sue fissazioni. Non servono estremismi, Conte non è un tecnico da liquidare così ma neanche intoccabile”.