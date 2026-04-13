Chairello: ”Stop ai FabFour, non producono”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato il pareggio tra Napoli e Parma, che dà una brusca frenata ai sogni scudetto degli azzurri:

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“Il Napoli non innesta la sesta e spegne la fiammella. È evidente che doveva vincerle tutte ed era quasi impossibile, sarebbe stato il record della storia, ma lasciare quattro punti al Parma in due partite di campionato è delittuoso, una squadra che pensa solo a difendersi. Pareggio che sa di sconfitta. E’ un pareggio amaro perché a Parma vincemmo un scudetto per errori altrui più che per meriti nostri. Non vincemmo neanche l’anno scorso. Ma quest’anno ce lo siamo scuciti da soli con una partita insipida e brutta, un primo tempo inguardabile. Ma perché dobbiamo giocare con i Fab Four che hanno dimostrato che insieme non producono un granché? Perché questo ostracismo ai giovani? Perché non farli giocare che hanno l’argento vivo addosso? Che hanno voglia di saltare l’uomo e tirare. Alisson ha fatto delle sciocchezza ciclopiche, ma almeno ha tirato in porta, ci ha provato, uno dei pochi.Possiamo sempre affidarci a provvidenza McTominay?