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Cesari, ex arbitro: “Buongiorno? Pallone inaspettato, non è punibile”

By Gabriella Calabrese
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Graziano Cesari, ex arbitro, nel corso della trasmissione Pressing, ha commentato gli episodi di Parma-Napoli: “Protesta Napoli per un fallo di mano di Bernabé in area di rigore, ma non c’è assolutamente nulla. Il giocatore del Parma sta scappando via e non c’è assolutamente rigore. Altro episodio importante è invece quando è il Parma a chiedere rigore. Spinazzola e Buongiorno cercano di contendere il pallone al giocatore del Parma, Spinazzola cerca un rinvio e a me sembra che questo braccio di Buongiorno sia assolutamente non punibile, benché molto largo, è un pallone inaspettato quello che arriva sul suo braccio. Se a fare il rilancio fosse stato un giocatore del Parma, allora sarebbe stato calcio di rigore perché si sarebbe trattato di imprudenza nel contendere il pallone ad un avversario”.

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