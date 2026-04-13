Roma, auditorium Rai del Foro Italico, trasmissione tv "Ballando con le Stelle". Nella foto: Ivan Zazzaroni
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CdS, Zazzaroni: “Infortuni hanno impedito al Napoli di contrastare l’Inter!”

By Riccardo Cerino
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Ci sono 27 gol tra l’Inter e il Napoli, 28 tra l’Inter e il Milan, 19 tra l’Inter e il Como, 20 tra l’Inter e la Juve, 30 tra l’Inter e la Roma”. Così Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, analizza il momento del campionato: “Siamo assai prossimi a un gol a partita e non dimentico che in ben sei occasioni Chivu ha dovuto rinunciare a Lautaro che del campionato è il miglior realizzatore. È l’attacco, ci sono i gol segnati, peraltro molto ben distribuiti, all’origine dei punti di differenza: legittimano uno scudetto ormai preso.

E c’è anche una buona difesa, certo, e così la superiorità risulta indiscutibile: soltanto il Napoli, se non fosse stato devastato per mesi dagli infortuni, avrebbe potuto contrastare la squadra leader. Le altre candidature avanzate dai soliti ignoti (è una crasi, poi ve la spiego) solo per sostenere battaglie personali e alimentare stupide antipatie da click & money avevano – e conservano – il peso e il valore dell’aria fritta“. Lo si legge sul portale TuttoNapoli.

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