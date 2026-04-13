CdS Campania – “SCOTT TROVA SEMPRE LA CHIAVE”. Parma blindato ma non per McTominay

Partenza da brividi per il Napoli che viene subito punito dal brasiliano

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Dopo il pari l’occasione migliore è per Elmas

D o po quasi un anno, e ancora contro il Napoli di Conte, il Parma di Cuesta ha restituito all’Inter di Chivu quello che il Parma di Chivu tolse all’Inter di Inzaghi. Il discorso può sembrare contorto, ma aritmeticamente è un’equazione perfetta: il pareggio del Tardini che ha interrotto a cinque la serie di vittorie, mescolato al risultato di Como, ha portato a +9 il vantaggio dell’Inter sul Napoli a sei giornate dalla fine, complicando il sogno che Antonio ha citato anche ieri. Il secondo posto, però, è più suo: ora è a +3 sul Milan, Champions all’orizzonte. Un pomeriggio totalmente diverso dalla folle notte del 18 maggio 2025, quella di un altro pareggio in Emilia e di Pedro a San Siro: all’epoca si avvertivano vibrazioni pazzesche e in gioco c’era tutto, mentre ieri regnava un silenzio quasi irreale nel piazzale dello stadio. Mancava la magia. Fonte: CdS