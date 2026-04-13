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Cambio “discutibile”: Hojlund evanescente, ma Giovane non vede palla

By Gabriella Calabrese
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Da quando è arrivato, Hojlund è stato uno degli stakanovisti di Conte. La settimana scorsa contro il Milan, per un virus influenzale, l’unico forfait. Ieri è apparso in difficoltà e, mai come in quella circostanza, se ci fosse stato, sarebbe subentrato Lukaku. Invece, il cambio è stato tra il danese e Giovane. Non tutti lo hanno ritenuto corretto. Il Mattino commenta la prestazione del Napoli a Parma, evidenziando delle perplessità proprio relative al cambio in questione: “Il Napoli resta lo stesso per tutto il tempo, anche con l’ingresso di Alisson, che almeno ci mette un po’ di brio. Il cambio tra Hojlund e Giovane lascia qualche perplessità perché se il danese è evanescente in area, l’ex Verona la palla non la vede mai”

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