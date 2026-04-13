NewsCalcioNapoli

Buongiorno: “Prestazione positiva, ma manca il gol vittoria”

Le dichiarazioni del difensore azzurro

By Emanuela Menna
0

Dopo l’1-1 tra Parma e Napoli, Alessandro Buongiorno esprime rammarico per il risultato, sottolineando le difficoltà incontrate contro una squadra molto chiusa. “Siamo andati sotto subito e questo ha permesso al Parma di abbassarsi ancora di più. Da lì in poi li abbiamo schiacciati nella loro metà campo, cercando soluzioni sia centralmente che sugli esterni con i cross”. Nonostante il dominio territoriale, “Abbiamo trovato il pareggio, ma non il gol vittoria”.

Factory della Comunicazione

Sul gol iniziale subito: “Eravamo all’inizio, forse dovevamo ancora prendere le misure. Però la prestazione è stata positiva, abbiamo attaccato senza concedere ripartenze”.

Infine, sugli obiettivi stagionali: “La priorità resta la Champions, come dice il mister. Ma finché la matematica lo consente proveremo a vincerle tutte per mettere pressione all’Inter, che resta fortissima anche senza Lautaro Martínez”.

Potrebbe piacerti anche
News

Antonio Conte chiarisce: nessuna apertura alla Nazionale

News

Sogno scudetto svanito: il Napoli si ferma a Parma

News

Marco Di Bello promosso: direzione solida e VAR in sintonia

News

Cuesta fair play a fine gara

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.