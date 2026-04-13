Buongiorno: “Prestazione positiva, ma manca il gol vittoria”

Dopo l’1-1 tra Parma e Napoli, Alessandro Buongiorno esprime rammarico per il risultato, sottolineando le difficoltà incontrate contro una squadra molto chiusa. “Siamo andati sotto subito e questo ha permesso al Parma di abbassarsi ancora di più. Da lì in poi li abbiamo schiacciati nella loro metà campo, cercando soluzioni sia centralmente che sugli esterni con i cross”. Nonostante il dominio territoriale, “Abbiamo trovato il pareggio, ma non il gol vittoria”.

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Sul gol iniziale subito: “Eravamo all’inizio, forse dovevamo ancora prendere le misure. Però la prestazione è stata positiva, abbiamo attaccato senza concedere ripartenze”.

Infine, sugli obiettivi stagionali: “La priorità resta la Champions, come dice il mister. Ma finché la matematica lo consente proveremo a vincerle tutte per mettere pressione all’Inter, che resta fortissima anche senza Lautaro Martínez”.