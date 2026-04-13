Buona parte del cammino del Napoli è stato costruito al Maradona, e ora testa alla Lazio

Dopo il pareggio ieri al Tardini contro il Parma, il Napoli affronterà la Lazio, sabato prossimo al Maradona, dove si attende l’ennesimo sold out. Il Corriere dello Sport scrive: “Il sogno scudetto resta complicatissimo, ma non è svanito. E i tifosi del Napoli continuano a crederci stando vicini alla squadra. Lo dimostra il Maradona, pronto ancora una volta a riempirsi: per la sfida di sabato alle 18 contro la Lazio dell’ex Sarri lo stadio di Fuorigrotta è a un passo dal sold out. Su TicketOne la disponibilità dei tagliandi è ridotta al minimo, con pochissimi biglietti rimasti soltanto nelle due curve inferiori. Esauriti tutti gli altri settori, dai Distinti alla Posillipo, passando per la Tribuna Nisida. Sarà l’ennesimo pienone di una stagione in cui Fuorigrotta si è trasformata in un vero fortino per il Napoli, che in campionato non perde da più di un anno nel proprio stadio. La squadra di Conte in casa ha costruito gran parte del proprio cammino, trascinata da un pubblico sempre presente e partecipe. L’ultima sconfitta al Maradona risale proprio alla gara contro la Lazio, l’8 dicembre 2024. Un dato che racconta più di ogni altro il legame tra squadra e città”.

Factory della Comunicazione