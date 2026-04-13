Belve, Carlo Conti: “Non sono bisessuale, ho solo un’idea fissa. Mio erede? Nicola Savino”

(Adnkronos) –

Carlo Conti sullo sgabello di Belve. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 si racconta in una lunga intervista che andrà in onda domani, martedì 14 aprile, nel programma condotto da Francesca Fagnani alle 21.20 su Rai2. Dall’annuncio di Stefano De Martino come nuovo conduttore di Sanremo alla sua presunta bisessualità: ecco le anticipazioni dell’intervista di Conti.

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“Vede un suo erede in giro?”, domanda Fagnani. “Non lo so… vedo Stefano De Martino partito fortissimo” dice il conduttore e la giornalista incalza “ma quello che sente più vicino a lei?” e Conti rivela “Nicola Savino”.

Francesca Fagnani torna sulla staffetta in conduzione durante la finale di Sanremo: “Perché annunciarlo prima dal punto di vista della comunicazione?” e Conti ribatte “non mi sono mai preoccupato della comunicazione”, e rivela le ragioni di quella scelta “l’ho fatto perché avevo già deciso”.

La giornalista incalza sul passaggio di testimone a Stefano De Martino dal palco dell’Ariston: “Per alcuni è stato un momento un po’ troppo enfatico e pomposo , lei che è sempre così misurato…”.

“Volevo dare forza prima di tutto a Stefano e a questo passaggio di consegne. E poi era anche un gesto di affetto”, rivela Conti. “Molto generoso, ma gli avrà fatto venire un’ansia da prestazione, gli avrà alzato così l’asticella che adesso io non ci avrei dormito da quel giorno…”, chiude divertita Fagnani.

Conti apre poi a sorpresa a un rientro sulla rete pubblica: “Le piacerebbe un ritorno di Amadeus in Rai?”, chiede Fagnani. “Ma perché no? È una squadra, no? Più professionisti ci sono, meglio è”, risponde Conti. “Ma è vero che le hanno proposto di fare il direttore di rete in Rai?”, domanda poi Fagnani. “Davvero? non lo sapevo… comunque non accetterei mai, dovrei cancellare tutti i miei programmi!”, replica Conti.

Fagnani provoca: “Un noto disturbatore televisivo le ha urlato dietro che è bisessuale, vuole chiosare su quella voce che è rimasta un po’ in sospeso?” e il conduttore risponde con un ironico doppio senso “ho solo un’idea fissa in testa…”, “non è curioso in generale”, punge Fagnani. “No no, mi sono sempre trovato bene lì…”, conclude Conti.



Conti confida a Fagnani un episodio del periodo in cui “ero malato di dongiovannite”: “Avevo due fidanzatine contemporaneamente. Una era venuta a trovarmi al mare e aveva il treno in partenza era alle 16:55. Quell’altra arrivava alle 17:05”, svela il conduttore. “Ah così era la lei”, gioca Fagnani: “È partita 30 secondi prima che arrivasse l’altra. Ho fatto una corsa da un binario all’altro…Ero un po’ birbante”, ribatte Conti.

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