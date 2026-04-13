Alisson Santos, è ancora lui a fare la scossa

Il Napoli ha pareggiato per 1-1 contro il Parma, ma solo nel secondo tempo, dopo l’ingresso di Alisson Santos che ha di fatto cambiato l’assetto della gara, e fatto spazio a McTominay, l’uomo gol. Il Corriere dello Sport scrive: “A pareggiare è il solito e infinito McTominay, ispirato da Lobotka e Hojlund. E tra l’84’ e il 91’ Elmas e Alisson hanno due buone chance per il bis. Addirittura super quella sprecata da Elif. A proposito di Ali: è ancora lui a dare la scossa e ad aumentare la pericolosità come contro il Milan. L’idea è che in questo momento sia davvero difficile rinunciare a lui dall’inizio. E con il fulmine brasiliano in campo, anche McT si trasforma giostrando nella zona che preferisce e in cui diventa devastante. Due al prezzo di uno”.

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