Alcune statistiche di Parma-Napoli (1-1)

Termina in parità la sfida tra Parma e Napoli, con il risultato finale di 1-1 allo stadio Ennio Tardini. Una gara intensa, equilibrata e ricca di occasioni da entrambe le parti, che ha visto le due squadre darsi battaglia fino all’ultimo minuto.
Marcatori
Parma: Strefezza (1′)
Napoli: McTominay (60′)
Statistiche della partita
|Statistica
|Parma
|Napoli
|Possesso palla
|45%
|55%
|Tiri totali
|9
|15
|Tiri in porta
|3
|7
|Calci d’angolo
|2
|6
|Falli commessi
|13
|11
|Ammonizioni
|2
|2
Migliore in campo
Scott McTominay: autore del gol del pareggio, ha garantito presenza fisica e inserimenti continui, risultando decisivo nei momenti chiave della gara.
A cura di Giovanni Mirengo