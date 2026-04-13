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Alcune statistiche di Parma-Napoli (1-1)

By Giuseppe Sacco
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Termina in parità la sfida tra Parma e Napoli, con il risultato finale di 1-1 allo stadio Ennio Tardini. Una gara intensa, equilibrata e ricca di occasioni da entrambe le parti, che ha visto le due squadre darsi battaglia fino all’ultimo minuto.

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Marcatori

Parma: Strefezza (1′)
Napoli: McTominay (60′)

Statistiche della partita

Statistica Parma Napoli
Possesso palla 45% 55%
Tiri totali 9 15
Tiri in porta 3 7
Calci d’angolo 2 6
Falli commessi 13 11
Ammonizioni 2 2

Migliore in campo

Scott McTominay: autore del gol del pareggio, ha garantito presenza fisica e inserimenti continui, risultando decisivo nei momenti chiave della gara.

A cura di Giovanni Mirengo

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