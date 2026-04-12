Vinitaly, Giuli: “La grande arte medicea protagonista oggi a Verona”

(Adnkronos) – “Il Ministero della Cultura ha portato al Vinitaly sei capolavori in marmo che provengono dalle collezioni Medicee di Palazzo Pitti e delle Gallerie degli Uffizi, rappresentazione del filo conduttore che dall’antico conduce al contemporaneo fino al grande ecosistema dei prodotti italiani. Perché non si può pensare che la catena del valore del vino e delle grandi produzioni italiane possa essere promossa nel mondo senza agire coralmente, con il contributo di Istituzioni, imprenditoria, società. Questo evento ne è la dimostrazione”. Lo ha detto il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, oggi a Verona, nel corso del suo intervento all’inaugurazione del Vinitaly 2026.

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