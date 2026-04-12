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Verissimo, domenica 12 aprile: gli ospiti e le interviste di oggi

By Adnkronos
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(Adnkronos) –
Verissimo torna oggi, domenica 12 aprile, con il secondo appuntamento del weekend. Tra gli ospiti di oggi Claudio Amendola, in attesa del grande ritorno de ‘I Cesaroni’.  

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Silvia Toffanin accoglierà, con la sua lunga carriera, Cristiano Malgioglio, tra i super giudici del serale di Amici. 

E ancora, a Verissimo il periodo delicato che sta vivendo Raffaella Fico e la storia di Ibiza Altea, concorrente uscita da Grande Fratello Vip. 

Infine, in studio Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, pronta a raccontare la sua verità sul caso della 78enne uccisa il 3 ottobre 2023. Una vicenda dai contorni complessi che la vede coinvolta anche per essere stata l’amante di Louis Dassilva, attualmente unico indagato per la morte della donna. 

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