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Serie A, il lunch match Genoa/Sassuolo: le formazioni ufficiali

By Gabriella Calabrese
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Per la 32^ giornata di Serie A, il lunch match si gioca allo stadio Marassi e mette di fronte Genoa/Sassuolo. Fischio d’inizio alle ore 12.30. I due tecnici hanno da poco diramato le formazioni ufficiali con cui intendono cominciare la gara:

Factory della Comunicazione

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Sabelli; Baldanzi, Vitinha; Colombo. Allenatore: De Rossi

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Boig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso

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