Serie A, il lunch match Genoa/Sassuolo: le formazioni ufficiali

Per la 32^ giornata di Serie A, il lunch match si gioca allo stadio Marassi e mette di fronte Genoa/Sassuolo. Fischio d’inizio alle ore 12.30. I due tecnici hanno da poco diramato le formazioni ufficiali con cui intendono cominciare la gara:
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Sabelli; Baldanzi, Vitinha; Colombo. Allenatore: De Rossi
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Boig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso