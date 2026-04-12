NewsCalcioRassegna Stampa

Parma-Napoli, sfida importante in ottica Champions

By Emilia Verde
0

Oggi il Napoli ed il Parma si sfideranno al Tardini, e per gli azzurri una vittoria sarebbe importantissima in ottica Champions. Il Corriere dello Sport scrive: “Antonio insegue Conte e fa i calcoli sulle milanesi, gioca con i numeri e analizza le statistiche che oggi al Tardini, in occasione della sfida con il Parma in programma alle 15, potrebbero migliorare di pari passo con le ambizioni: rispetto a un anno fa questa partita non vale e non sarà decisiva per lo scudetto, e tantomeno per la salvezza, ma di argomenti interessanti da raccontare ce ne sono un bel po’ soprattutto dopo il crollo del Milan. A cominciare dalla corsa Champions: in quest’ottica dipende tutto dal Napoli, è una questione di autodeterminazione considerando il vantaggio sul quinto posto, e per il resto c’è Como-Inter alle 20.45. E il tempo, si sa, è prezioso”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Conte analizza e fa i calcoli, col Parma più di un argomento interessante

News

IL DATO – Dal ritorno di De Bruyne il Napoli ha sempre vinto

News

Oggi KDB può raggiungere un traguardo nei cinque campionati top d’Europa

News

(Grafico) Parma e Napoli, in campo li mette il Corriere dello sport

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.