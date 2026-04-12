Parma-Napoli, sfida importante in ottica Champions

Oggi il Napoli ed il Parma si sfideranno al Tardini, e per gli azzurri una vittoria sarebbe importantissima in ottica Champions. Il Corriere dello Sport scrive: “Antonio insegue Conte e fa i calcoli sulle milanesi, gioca con i numeri e analizza le statistiche che oggi al Tardini, in occasione della sfida con il Parma in programma alle 15, potrebbero migliorare di pari passo con le ambizioni: rispetto a un anno fa questa partita non vale e non sarà decisiva per lo scudetto, e tantomeno per la salvezza, ma di argomenti interessanti da raccontare ce ne sono un bel po’ soprattutto dopo il crollo del Milan. A cominciare dalla corsa Champions: in quest’ottica dipende tutto dal Napoli, è una questione di autodeterminazione considerando il vantaggio sul quinto posto, e per il resto c’è Como-Inter alle 20.45. E il tempo, si sa, è prezioso”.

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