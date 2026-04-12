Oggi KDB può raggiungere un traguardo nei cinque campionati top d’Europa
IL TOP. Quella di oggi sarà la terza consecutiva da titolare di De Bruyne dopo l’infortunio. Un periodo tremendo cominciato il 25 ottobre e concluso il 6 marzo, con il rientro al Maradona contro il Toro. Nel finale, 11 minuti. Poi, un tempo con il Lecce e due dall’inizio con Cagliari e Milan dopo la trasvolata oceanica per giocare due amichevoli negli States con il Belgio. Un ragazzino di 34 anni – 35 il 28 giugno – che ogni giorno onora il calcio con la stessa voglia e lo stesso entusiasmo dei primi passi. Tra qualche mese giocherà il quarto Mondiale della sua straordinaria carriera, ma già molto prima potrebbe tagliare un altro traguardo prestigioso. Magari proprio a Parma, chi può dirlo: con una rete diventerebbe il secondo centrocampista in assoluto a realizzare 100 gol nei cinque campionati top d’Europa dopo dopo Marco Reus (quota 120). Non è King Kev per caso. De Bruyne ne ha segnati 99 dal 2012-2013: 10 con il Werder Brema e 13 con il Wolfsburg in Bundesliga; 72 con il Manchester City in Premier; 4 con il Napoli in Serie A, nessuno su azione. L’ultimo risale proprio al 25 ottobre, 169 giorni fa, su rigore all’Inter: s’infortunò segnando. A testa alta anche quando cade.
Fonte: Cds