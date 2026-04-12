Occhio al Parma: finora “ceduti” 10 punti alle cosiddette piccole

Tre punti in quel di Parma significherebbero blindare la Champions, il secondo posto, vista la sconfitta del Milan e, perchè no, mettere un po’ d’ansia alla capolista. Vincere al Tardini, però, non è affatto scontato, anche perchè come sottolinea anche il CdS, il Napoli, quest’anno, ha perso ben dieci punti con le cosiddette piccole: “Battere la squadra di Cuesta consentirebbe ai Fab e soci di portarsi a più 5 sul Diavolo – blindando il secondo posto -, di compiere un altro passo fondamentale verso l’Europa dei top e allo stesso tempo anche di alzare un po’ il livello di pressione sull’Inter, prima a più 7 e attesa dalla trappola sul lago. Menù ricco, ma non solo: allungherebbe a sei la striscia di vittorie consecutive in campionato dopo quelle con Verona, Torino, Lecce, Cagliari e Milan, portandola a un solo passo dal primato della gestione Conte. Il dato: sette successi di fila tra il 14 dicembre 2024 e il 25 gennaio 2025 contro Udinese, Genoa, Venezia, Fiorentina, Verona, Atalanta e Juventus. E ancora: oggi il Napoli proverà anche a centrare la terza vittoria in trasferta e il terzo clean sheet consecutivi, per la prima volta in questa Serie A (al massimo due e due, finora). Il Napoli, insomma, ha tutto il tempo di migliorare se stesso in campionato e finanche le statistiche dell’annata tricolore con sette partite da giocare, ma prima di tutto dovrà vedersela con il Parma. Una delle complici della frenata scudetto che all’andata hanno visto i campioni d’Italia in carica cedere ben 10 punti a squadre che oggi come allora occupano posizioni in classifica dalla decima in giù.”

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