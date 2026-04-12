McTominay: “Per noi non è finito nulla”.

Scott McTominay ha rilasciato dichiarazioni a Dazn nel post-gara di Parma-Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “Queste partite non sono facili se prendiamo gol subito. Lo stadio si accende e diventa difficile da combattere tutto questo. Ma sono cose che accadono, dobbiamo continuare. Noi siamo entrati in sintonia con ciò che dovevamo fare in questa partita. Non siamo riusciti a vincere, guarderemo i video per capire cosa dovevamo fare meglio”. Inoltre ha rincarato il concetto già espresso prima da Conte sul sogno scudetto: “Oggi niente è finito. Dobbiamo continuare, oggi è stata una partita difficile. Così è il calcio, a volte ci sono partite che non ti piacciono. Dobbiamo ottenere il massimo nelle prossime sei partite”.

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