SASSUOLO, ITALY - AUGUST 23: Scott McTominay of SSC Napoli looks on during the Serie A match between US Sassuolo Calcio and SSC Napoli at Mapei Stadium Citta del Tricolore on August 23, 2025 in Sassuolo, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)
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McTominay: ”Nulla è ancora chiuso”

By Lorenzo Capobianco
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Il Napoli frena la sua corsa. Gli azzurri pareggiano al Tardini 1-1 e sprecano un’occasione di mettere pressione all’Inter. Ad evitare la sconfitta è il solito Scott McTominay, che segna all’ora di gioco e pareggia i conti. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN nel post partita:

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”In spogliatoio avete parlato dello Scudetto? “Nulla è ancora finito per quello che sappiamo. Oggi è stata molto difficile, dobbiamo continuare normalmente. Questo è il calcio, a volte ci sono dei risultati che non ci piacciono e questo è uno di quelli”

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