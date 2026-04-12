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Lukaku: il rientro dell’attaccante potrebbe slittare ancora

By Gabriella Calabrese
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Lui ha preferito restare in Belgio, la società azzurra non ha nascosto il suo disappunto. Per questo, ormai, si parla di caso Lukaku. E, a quanto pare la questione non è ancora arrivata ad una risoluzione. L’attaccante belga, infatti, sarebbe dovuto rientrare la prossima settimana, ma a quanto pare, la data potrebbe slittare più in là ancora una volta. Il Corriere dello Sport scrive: “A proposito di Romelu: il suo rientro dal Belgio, dove sin dalla sosta ha scelto di smaltire un problema all’ileopsoas, mancando una doppia convocazione del club, potrebbe slittare. Era atteso in settimana, ma il dubbio resta”.

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